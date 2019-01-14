HABER

Düğünde havaya açılan ateşte, 4 yaşındaki çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 18:37 | Son Güncelleme

KONYA'da düğünde havaya açılan rastgele ateşte, kurşunların başına isabet ettiği 4 yaşındaki İ.U.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da düğünde havaya açılan rastgele ateşte, kurşunların başına isabet ettiği 4 yaşındaki İ.U. yaralandı. Jandarma, kriminal inceleme sırasında merminin M.K.'nin tabancasından çıktığını tespit etti. Gözaltına alınıp, 'yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı.
Olay, geçen yıl Kasım ayında Ilgın ilçesinde gerçekleşti. Düğünde havaya tabancayla ateşlenen
ateşlenen kurşunlar, İ.U.'nun başına isabet etti.Yaralanan İ.U.'nun başına saplanan mermi çekirdeği yapılan ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan İ.U. taburcu oldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Düğün videolarını izleyen ekipler, havaya ateş açtıklarını tespit ettiği 5 kişinin tabancasına el koydu. Tabancalar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemelerin sonucunda İ.U.'nun başına isabet eden mermi çekirdeğinin M.K.'nin tabancasından çıktığı belirlendi.
Jandarma, M.K.'yi bugün gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından 'yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNERCici annesine sarıldıCici annesine sarıldı
Manisa'da eski adliye lojmanlarında yangınManisa'da eski adliye lojmanlarında yangın
Hayvan satıp parasını alamayan besicilerden suç duyurusuHayvan satıp parasını alamayan besicilerden suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.