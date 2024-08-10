HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düğünde havaya açılan maganda kurşunu Giresun'da can aldı!

Düğünde havaya açılan maganda kurşunu Giresun'da can aldı!

10.08.2024 23:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün magandaları yine sahnede! Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde havaya sıkılan mermiler 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı.

Maganda kurşunu düğünü kana buladı. Edinilen bilgilere göre, Ören beldesi Tamyanı Mahallesi'nde 62 yaşındaki Bilal Yetim, oğlu Rıdvan'ın düğünü sırasında havaya rastgele açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI!

Aynı silahtan çıktığı düşünülen mermilerden biri de Hüseyin Ölçücü'ye isabet etti. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AW264885_04

Durumu kritik olan Bilal Yetim ise önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

AW264885_03

Olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan bir kişinin emniyet güçlerine teslim olduğu bildirildi. Olayın kazara meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybeden Hüseyin Ölçücü ve ağır yaralanan Bilal Yetim'in akraba oldukları öğrenildi.

AW264885_02

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
düğün maganda
En Çok Okunan Haberler
TFF 1. Lig'de ilk haftadan ortalık karıştı! Sahaya çıkmadılar...

TFF 1. Lig'de ilk haftadan ortalık karıştı! Sahaya çıkmadılar...

MYNET ÖZEL | Milyonların gözü bu haberdeydi: Instagram açılıyor! Instagram için anlaşma sağlandı

MYNET ÖZEL | Milyonların gözü bu haberdeydi: Instagram açılıyor! Instagram için anlaşma sağlandı

Instagram o şartları kabul etti! İşte yapılan anlaşmanın detayları

Instagram o şartları kabul etti! İşte yapılan anlaşmanın detayları

İnşaatta korkunç olay! Cesedi oksijen maskeli ekipler çıkarabildi

İnşaatta korkunç olay! Cesedi oksijen maskeli ekipler çıkarabildi

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.