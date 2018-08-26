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Düğünde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:43 | Son Güncelleme

Düğünde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açan damat ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tahirbey Mahallesi'ndeki düğünde, damat Volkan D. (25), Fatih Süleyman A. (27), Güven D. (35) tabancalarıyla, Mert T. (21) ile Yusuf T. (32) kuru sıkı tabancasıyla havaya ateş açarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ekipler, damat Volkan D., Fatih Süleyman A., ve Güven D'yi gözaltına aldı.

Kurusıkı tabancayla ateş açan Mert T. ile Yusuf T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, 23 Ağustos'ta aynı ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi'nde yapılan düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu Hüsne Kurt (47) ile kucağında bulunan torunu Furkan Arman Kurt (1) ölmüştü.

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