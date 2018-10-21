Düğünde havaya ateş açan 'maganda' kurşunuyla öldü

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, kimliği henüz belirsiz kişinin düğünde havaya tüfekle ateş açması sonucu İmam Yıldırım hayatını kaybetti.
Olay, Yavuzeli'nin Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, katıldığı düğünde havaya tüfekle rastgele ateş açtı. Bu sırada düğünde bulunan İmam Yıldırım açılan ateşle vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Yıldırım, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen İmam Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cesedi otopsi için morga konulurken, güvenlik güçleri tüfeği ateşleyen kişinin kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.
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