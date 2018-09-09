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Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 04:31 | Son Güncelleme

Kırşehir'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu gelinin de aralarında olduğu biri ağır üç kişi yaralandı.

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Akpınar ilçe merkezinde bir düğünde tabancayla havaya ateş edildi. Kurşunlar gelin Yasemin K. (18), Semra U. (45) ve Akın A'ya (31) isabet etti. Ağır yaralanan Semra U. ve diğer yaralılar düğün alanına gelen sağlık ekiplerince Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahalenin ardından yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Semra U, yoğun bakıma alınırken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla M.T'yi gözaltına aldı.

AA

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düğün gelin damat

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