HABER

Düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 09:10 | Son Güncelleme

Düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düğünde pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi tutuklandı.

Erzurum Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde araç içerisinden pompalı tüfekle havaya ateş eden İ.Ö. (25) polis ekiplerince fark edildi.

Polis ekiplerinin otomobile yaklaştığını gören İ.Ö. olay yerinden kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takip edilen İ.Ö, ilçe merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan tutuklandı.

PARTNERZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandıZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandı
Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)
İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateş tutuklandı Yerköy

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

Meteoroloji uyarmıştı! Adıyaman'da sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi!

Meteoroloji uyarmıştı! Adıyaman'da sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi!

Aksaray'da dehşete düşüren olay! İki yeğeninin kafasına sıktı!

Aksaray'da dehşete düşüren olay! İki yeğeninin kafasına sıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klasik otomobil şöleni başlıyor

Klasik otomobil şöleni başlıyor

İzzet Çapa'nın kardeşi Onur Uğurlu gözaltına alındı

İzzet Çapa'nın kardeşi Onur Uğurlu gözaltına alındı

Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

Mehmet Paksoy'u şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

Mehmet Paksoy'u şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.