Düğünde havaya ateş etme olayında 4 kişi gözaltına alındı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde geçtiğimiz 25 Ağustos'ta düğünde havaya ateş açılması sonucu kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındığı ve ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos'ta Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde A.P. isimli şahıssa ait köy düğününde ateşli silah ile havaya ateş edilmesi sonucu düğün alanı üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablosunun kopması ve Y.P, V.P, Ş.P ile M.O isimli kişilerin yaralandığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ve yapılan soruşturma neticesinde şüpheli 4 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, M.Y isimli şahsın ev eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet adına kayıtlı 9 mm çapında tabanca, H.P isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet K.P adına kayıtlı yivsiz av tüfeği, M.N isimli şahsın ev eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet faturalı 9 mm çapında kurusıkı tabanca, M.P isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet faturasız 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve 1 adet S.P adına kayıtlı yivsiz av tüfeği bulunmuştur. 4 şüpheli şahsın ifadeleri alınarak, serbest bırakılmış olup, ele geçirilen silahlar Kriminal incelenmesi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır."
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