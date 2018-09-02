Düğünde iki kardeş arasında 'bıçaklı' kavga çıktı: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, düğün sırasında iki kardeş arasında çıkan kavgada Semih A. (33), ağabeyi Mülazım A.'yı (40) bıçakla yaralandı.
Olay, Huzur Mahallesi 44. Sokak'ta yaşayan iki kardeş arasında meydana geldi. Düğün sırasında iki kardeş arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada öfkeli kardeş Semih A., üzerinde taşıdığı bıçakla ağabeyi Mülazım A.'yı yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mülazım A.'nın yardımına yoldan geçen çevredekiler yetişti. Özel araçla Devlet Hastanesi' götürülen Mülazım A., tedaviye alındı. Ağabeyini bıçaklayıp kaçmaya çalışan kardeş Semih A. ise, düğündekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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