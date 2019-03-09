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Düğünde işlenen cinayete savcı müebbet hapis istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir düğünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Özyılmaz'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Şahin İtik ile Çağrı Koç için müebbet hapis cezası istendi.

Düğünde işlenen cinayete savcı müebbet hapis istedi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir düğünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Özyılmaz'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Şahin İtik ile Çağrı Koç için müebbet hapis cezası istendi.
Ege Mahallesi’nde 2017 yılında meydana gelen olayda, 1544 Sokak üzerinde yapılan bir düğünde Zafer Özyılmaz, Tacettin Özyılmaz ve Demir Cambaz, Şahin İtik ile Çağrı Koç’la havaya silahla ateş etme yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Zafer Özyılmaz, Tacettin Özyılmaz ve Demir Cambaz, İtik ve Koç tarafından ateşlenen pompalı tüfeklerden çıkan saçmalarla yaralandı. Düğündekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Zafer Özyılmaz ve Tacettin Özyılmaz'ı ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Demir Cambaz'ı ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Tacettin Özyılmaz ve Demir Cambaz yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, göğsünden vurulan Zafer Özyılmaz, kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan iki şüpheliyi kısa sürede, ateş ettikleri pompalı tüfeklerle yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanan iki şüpheli hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı.
İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Şahin İtik ile Çağrı Koç, olayda yaşamını yitiren Zafer Özyılmaz’ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Önceki celselerde tüm tanıkların ifadesine başvurulmasının ardından duruşma savcısı esasa yönelik mütalaasında, Zafer Özyılmaz’ı ‘kasten öldürme’ suçundan her iki sanığın da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı ayrıca tutukluk hallerinin devamını istediği sanıkların her biri için, Tacettin Özyılmaz ve Demir Canbaz'a yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların avukatları esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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