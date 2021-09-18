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Düğünde istek parça kavgası: 6 yaralı

18.09.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada gelinin ağabeyi 2’si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtığı sırada polis tarafından suç aletiyle yakalandı.

Düğünde istek parça kavgası: 6 yaralı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde yapılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M. (23), erkek tarafı ile istek parça yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

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POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kavga sırasında gelinin ağabeyi Ş.M. hedef gözetmeden pompalı tüfekle etrafa defalarca ateş açıp taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 YARALI

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde 2’si kadın 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TAKSİYLE KAÇTIĞI SIRADA KISKIVRAK YAKALANDI

Olay gerçekleştiren Ş.M., arkadaşına ait bir taksi ile kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların polise şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını verdi. Şüphelinin fazla uzaklaşamayacağını ön gören polis ekipleri ana halterlerde aracı araştırmaya başladı.

Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı üzerinde Ş.M. kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana
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