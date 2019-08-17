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Düğünde kardeşlerin bıçak ve tabancalı kavgası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 00:09 | Son Güncelleme

 - AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde damadın evinde düzenlenen düğünde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde damadın evinde düzenlenen düğünde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle davetliler dağılırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Koçarlı ilçesinin kırsal Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Damadın evinde düzenlenen düğün töreninde iddiaya göre erkek tarafından 4 kardeş arasında kavga çıktı. M.K, K.K, S.K. ve yine M.K. isimli kardeşlar arasında çıkan kavga silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Davetlilerin karku ve panik içinde kaçıştığı kavgada M.K. ve K.K tabancayla, S.K. ise bıçakla yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya karışan kardeşlerden M.K.’yı gözaltına aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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