Düğünde karşılaşınca silahını çekip vurdu! Sosyal medya atışması kanlı bitti: Eski Serik Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Antalya'nın Serik belediyesinde aynı dönem görev yapan Hasan Ali Tuncer ile Ziya Yıldırım sosyal medyadan atıştı. İki isim aynı düğüne davet edilince düğün salonunda kan döküldü.

DÜĞÜN SALONUNDA KARŞILAŞTILAR

Olay, Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce ikili arasında sosyal medya üzerinden atışmaların yaşandığı öğrenilirken Yıldırım ile Tuncer davetli oldukları düğünde karşılaştılar.

SİLAHINI ÇEKİP 3 EL ATEŞ ETTİ

Aralarında çıkan tartışma sonrası eski belediye başkan yardımcısı Ziya Yıldırım, yanında getirdiği tabanca ile eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer’e 3 el ateş ederek yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yüksek inşaat mühendisi Tuncer, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Eskiden öğretmen olan ve geçen dönem belediye başkan yardımcılığı yapan Ziya Yıldırım, yakalanarak gözaltına alındı. Tuncer’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır