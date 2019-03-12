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Düğünde kaza kurşunu davasında karar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir düğünde kaza kurşunu sebebiyle bir kişinin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3’ü hapis cezası aldı.Eskişehir 1.

Eskişehir’de bir düğünde kaza kurşunu sebebiyle bir kişinin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3’ü hapis cezası aldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına; maktul Muhammet T.’nin (28) yakınları ile ‘taksirle adam öldürmek’ suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Ferhat S. (18), Çetin S. (30), Fehmi S. (54) ve Rıdvan S. (29) ile avukatlar hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar, pişman olduklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu. Sanık Fehmi S., "Aileyle görüşüyoruz. Biz de çok üzüldük. Pişmanım" şeklinde ifade verdi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Fehmi S., Rıdvan S. ve Çetin S.’ye ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezası verdi. Çetin S.’ye ‘taksirle adam öldürmek’ suçundan 25 bin 500 lira adli para cezası verilirken, Ferhat S’ye ise ‘taksirle adam öldürmek’ suçundan 16 bin 200 lira adli para cezası verildi.
Olay
Olay, 2017 yılı Nisan ayında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Babadat Mahallesi’nde bir düğünde gerçekleşti. Düğün sahibi Fehmi S., halay esnasında av tüfeğiyle havaya ateş etti. Ardından silahı arabaya götürmeye giden Çetin S.’ye seslenerek kendisinin de ateş etmek istediğini söyleyen kardeşi Ferhat S., av tüfeğini ağabeyinin elinden almaya çalıştı. Bu esnada tüfeğin ateş alması üzerine halay çekenler arasında bulunan Muhammet T. karnından vuruldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Muhammet T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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