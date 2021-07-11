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  4. Düğünde korkunç olay: Dans ederken kalp krizi geçirdi! İşte o anlar

Düğünde korkunç olay: Dans ederken kalp krizi geçirdi! İşte o anlar

11.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da arkadaşının düğününe katılan Erzurumlu iş insanı, dans ederken kalp krizi geçirdi. 43 yaşındaki Cevat Sadrettin Önalan, pistte bir anda yere yığıldı. Önalan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası iş insanının aort damarının yırtıldığı öğrenildi. Yere düşme anı ise davetlilerin cep telefonuna yansıdı.

Düğünde korkunç olay: Dans ederken kalp krizi geçirdi! İşte o anlar

Cevat Sadrettin Önalan, bir süre önce yaşamaya başladığı Bursa'da, arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı. Düğünde oyun oynayan Önalan, bir anda yere yığıldı.

DAKİKALARCA HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Önalan'ı hayata döndürmek için doktorlar, yaklaşık 45 dakika boyunca müdahalede bulundu. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirilen Önalan için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarıyla çok sayıda Erzurumlunun katıldığı cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.

KALABALIĞIN ORTASINDA YERE YIĞILDI

Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı, düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Kalabalığın ortasında bir süre oynayan Önalan'ın önce sendelediği sonra yüzüstü yere kapandığı anlar görüntülerde yer aldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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