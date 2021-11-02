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  4. Düğünde maganda dehşeti! Genç kız ağır yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı

Düğünde maganda dehşeti! Genç kız ağır yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı

02.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bazı davetlilerin havaya rastgele ateş açtığı düğünde başından vurulan Dilek Doğantürk (18), ağır yaralandı. Bu hafta sonu düğün yapmayı planlayan Doğantürk yoğun bakımda tedaviye alınırken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Düğünde maganda dehşeti! Genç kız ağır yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı

Olay, geçen pazar günü, ilçenin kırsal Molla Hamza Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, halay sırasında tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada ailesiyle birlikte akrabasının düğününe katılan Dilek Doğantürk, halayı izlerken kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Yılmaz'ı ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğantürk'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Dilek Doğantürk’ün önümüzdeki hafta sonu evlenmeyi planladığı bildirildi.

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DÜĞÜN YERİNDE 643 BOŞ KOVAN BULUNDU

Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede 643 boş kovan bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

DHA

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