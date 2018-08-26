Düğünde maganda kurşunu, elektrik tellerini kopardı: 10 yaralı (2)

DEDAŞ: 31 BİN 500 VOLT ENERJİ YÜKLÜ KABLO DÜĞÜN ALANINA DÜŞTÜ

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyünde, 10 kişinin yaralanmasına neden olan yüksek gerilim hattının kopmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, silahla havaya ateş açılması yüzünden elektrik hattının koptuğu belirtildi. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Kayabağlar köyünde 31 bin 500 volt enerji yüklü olan orta gerilim elektrik iletim hattının kopmasına, düğüne katılan bazı kişiler tarafından havaya ateşli silahla ateş edilmesinin sebep olduğu bildirildi. Enerji nakil hattının altında yapılan düğün töreni sırasında havaya açılan ateş sırasında mermi isabet eden orta gerilim hattına ait telin koparak aşağıda bulunan insanların üzerine düştüğüne yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"31.500 volt elektrik yüklü olan orta gerilim hattı koparak düğündeki insanların üzerine düşmüştür. İletim hattının yere, dolayısıyla insanlara temas etmesi ile birlikte koruma sistemi devreye girmiş ve tüm hatta enerji anında kesilmiştir. Ancak ilk temas sırasında bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Bu hattan elektrik alan 22 yerleşim biriminden 21'ine kısa süre içerisinde yeniden enerji verilmiştir. Olayın yaşandığı Kayabağlar köyüne ise devam eden adli tahkikat sona erdiğinde kopan iletken yenilenecek ve ardından elektrik enerjisi verilecektir. Yaşanan olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Daha önce de şirketimiz tarafından değişik vesilelerle elektrik iletim hatlarının bulunduğu yerlerde ne amaçla olursa olsun havaya ateş edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapılmıştı. Bu vesile ile aynı uyarılarımızı yineliyoruz."

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