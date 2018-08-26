HABER

Düğünde maganda kurşunu, elektrik tellerini kopardı: 10 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 00:35 | Son Güncelleme

DEDAŞ: 31 BİN 500 VOLT ENERJİ YÜKLÜ KABLO DÜĞÜN ALANINA DÜŞTÜ Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyünde, 10 kişinin yaralanmasına neden olan yüksek gerilim hattının kopmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, silahla havaya ateş açılması yüzünden elektrik hattının koptuğu belirtildi.

Düğünde maganda kurşunu, elektrik tellerini kopardı: 10 yaralı (2)

DEDAŞ: 31 BİN 500 VOLT ENERJİ YÜKLÜ KABLO DÜĞÜN ALANINA DÜŞTÜ
Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyünde, 10 kişinin yaralanmasına neden olan yüksek gerilim hattının kopmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, silahla havaya ateş açılması yüzünden elektrik hattının koptuğu belirtildi. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Kayabağlar köyünde 31 bin 500 volt enerji yüklü olan orta gerilim elektrik iletim hattının kopmasına, düğüne katılan bazı kişiler tarafından havaya ateşli silahla ateş edilmesinin sebep olduğu bildirildi. Enerji nakil hattının altında yapılan düğün töreni sırasında havaya açılan ateş sırasında mermi isabet eden orta gerilim hattına ait telin koparak aşağıda bulunan insanların üzerine düştüğüne yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
"31.500 volt elektrik yüklü olan orta gerilim hattı koparak düğündeki insanların üzerine düşmüştür. İletim hattının yere, dolayısıyla insanlara temas etmesi ile birlikte koruma sistemi devreye girmiş ve tüm hatta enerji anında kesilmiştir. Ancak ilk temas sırasında bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Bu hattan elektrik alan 22 yerleşim biriminden 21'ine kısa süre içerisinde yeniden enerji verilmiştir. Olayın yaşandığı Kayabağlar köyüne ise devam eden adli tahkikat sona erdiğinde kopan iletken yenilenecek ve ardından elektrik enerjisi verilecektir. Yaşanan olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Daha önce de şirketimiz tarafından değişik vesilelerle elektrik iletim hatlarının bulunduğu yerlerde ne amaçla olursa olsun havaya ateş edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapılmıştı. Bu vesile ile aynı uyarılarımızı yineliyoruz."

FOTOĞRAFLI

Düğünde maganda kurşunu, elektrik tellerini kopardı: 10 yaralı (2)Düğünde maganda kurşunu, elektrik tellerini kopardı: 10 yaralı (2)

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Düğünde maganda kurşunu, elektrik tellerini kopardı: 10 yaralıDüğünde maganda kurşunu, elektrik tellerini kopardı: 10 yaralı
Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.