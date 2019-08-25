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Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 00:54 | Son Güncelleme

Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi hayatını kaybetti

Muş'ta düğünde maganda kurşunuyla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Nadaslık köyünde muhtar Mehmet Şirin Yılmaz'ın oğlunun düğününe katılan Murat Arca (35), silahlarla havaya açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Muş Devlet Hastanesine götürülen Arca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Arca'nın ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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