Düğünde, maganda kurşunuyla başından yaralandı

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düğünde, kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet ettiği Havva Semiz (45), yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kumarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, davetlilerden Havva Semiz'in başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Semiz, çağırılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, Semiz'i yaralayan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum