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Düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 23:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düğünde maganda kurşunuyla başından vurulan bir şahıs yaralanırken, polisten kaçan 2 şüpheli de kamyon kasasından atlaması sonucu yaralandı.Olay, Kırıkkale’deki Yuva Mahallesinde meydana geldi.

Kırıkkale’de düğünde maganda kurşunuyla başından vurulan bir şahıs yaralanırken, polisten kaçan 2 şüpheli de kamyon kasasından atlaması sonucu yaralandı.
Olay, Kırıkkale’deki Yuva Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, magandalar tarafından düğünde silahla rastgele havaya ateş açması sonucu başından yaralanan Emre K.(22), yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre K. hastaneye kaldırıldı. Düğünde ateş açtığı iddiasıyla polisten kaçan Hulusi Ç. (40) ve M.Ç. kamyon kasasından atlayarak yaralandı. 2 şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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