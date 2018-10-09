Bursa'nın İnegöl ilçesindeki düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Dömez Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya açılan ateş sonucu Necmi Çelik'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Dömez Mahallesi Muhtarı M.A, Akbaşlar Mahallesi Muhtarı E.A. ile R.T. ve Ö.B'nin işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.T. tutuklandı, diğer üç zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada olayda kullanıldığı belirtilen tabancanın düğün alanının 150 metre ilerisinde çalılıklar arasında poşet içerisinde bulunduğu öğrenildi.
Jandarmanın aynı olay kapsamında yaptığı çalışmalarda 4 tabanca, 5 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 16 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gün bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden Necmi Çelik, ağır yaralanmıştı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Necmi Çelik'in cenazesi dün toprağa verilmişti.
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