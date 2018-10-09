HABER

Düğünde "maganda" kurşunuyla ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Bursa'da adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Dömez Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya açılan ateş sonucu Necmi Çelik'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Dömez Mahallesi Muhtarı M.A, Akbaşlar Mahallesi Muhtarı E.A. ile R.T. ve Ö.B'nin işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.T. tutuklandı, diğer üç zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada olayda kullanıldığı belirtilen tabancanın düğün alanının 150 metre ilerisinde çalılıklar arasında poşet içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın aynı olay kapsamında yaptığı çalışmalarda 4 tabanca, 5 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 16 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gün bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden Necmi Çelik, ağır yaralanmıştı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Necmi Çelik'in cenazesi dün toprağa verilmişti.

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Havadan fotoğraflarla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştüHavadan fotoğraflarla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştü
Büyükada'da ölüme terk edilen at kurtarıldıBüyükada'da ölüme terk edilen at kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa düğün maganda kurşunu ölüm

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Anadolu'da facia! 400 böyle yandı

Doğu Anadolu'da facia! 400 böyle yandı

Deniz Baykal'ın danışmanını Beştepe'ye atandı

Deniz Baykal'ın danışmanını Beştepe'ye atandı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Beştaş kardeşler İstanbul'da yakalandı

Beştaş kardeşler İstanbul'da yakalandı

Edremit körfezinde uçak düştü!

Edremit körfezinde uçak düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.