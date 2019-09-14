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Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 23:21 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de S.Ö.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de S.Ö. (32), düğünde yemek yediği sırada, maganda kurşunuyla bacağından vurularak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde meydana geldi. İddiaya göre masada düğün yemeği yiyen S.Ö., bu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına isabet eden kuşunla yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, S.Ö.'yü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan S.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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