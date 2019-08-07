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Düğünde magandanın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kişiye isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 22:11 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, H.Ç.'nin isimli bir kişinin düğünde tabanca ile ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T.

Düğünde magandanın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kişiye isabet etti

Ayhan AYDERMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, H.Ç.'nin isimli bir kişinin düğünde tabanca ile ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T. ve M.V. yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, H.Ç. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düğünde havaya ateş eden H.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, davetli C.T. ve M.V.’ye isabet etti. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.T., yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. H.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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