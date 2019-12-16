HABER

Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 00:44 | Son Güncelleme

Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yakılan maytapların dumanından etkilenen Afganistan uyruklu 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afgan uyruklu Basire Soltani ile Farzad Amiri çiftinin Uzunsokak'taki düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine katılan davetliler, pastanın üzerinde yanan maytapların dumanından etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişiye müdahale etti.

Bazı davetliler salondan kendi imkanlarıyla çıktı, mide bulantısı, baş dönmesi ve baygınlık geçirenlere sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Aralarında çocukların da olduğu 20 Afgan hastanelerde tedavi altına alındı.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2’si polis 3 yaralıŞüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2’si polis 3 yaralı
Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldıMevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan duman düğün maytap Trabzon zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Yolcu otobüsü kamyonet ile çarpıştı!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

ABD, İsrail'deki seçimlerden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıklayabilir

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Son dakika: Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.