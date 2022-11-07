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Düğünde ortalık karıştı! 'Halay başı' kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

07.11.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden kavga çıktı. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. İşte olayın detayları...

Düğünde ortalık karıştı! 'Halay başı' kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine silah, bıçak ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4’ü ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, vücuduna kurşun isabet ederek ağır yaralanan Miraç A. da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

İHA

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