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  4. Düğünde ortalık savaş alanına döndü! Çevik Kuvvet müdahale etti

Düğünde ortalık savaş alanına döndü! Çevik Kuvvet müdahale etti

15.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. Alkol alan grup ile başka bir grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet polis ekipleri kavgayı ayırırken, bıçaklı saldırgan kalabalıktan faydalanarak kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde alkol alan bir grup ile düğüne gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Kalabalık araya girmeye çalışsa da iki grup birbirine vurmaya başladı. Kavga sırasında bir şahıs tartışıp kavga ettiği alkollü gruptan üç kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

ÇEVİK KUVVET POLİSİ KAVGAYI AYIRDI

Bıçaklanma sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.G, B.G ve S.K, sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polis ekipleri kavgayı ayırırken şüpheli ise kalabalıktan faydalanarak kaçtı.

Polis yaptığı olay yerindeki çalışmanın ardından 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece düğün kavga
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