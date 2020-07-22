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  4. Düğünde panik anları! Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü

Düğünde panik anları! Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 13:30 | Son Güncelleme

Ordu Fatsa'da bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan mermi, davetlilerden İsmail Aşık'ın (59) başına isabet etti. Aşık, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, emekli polis gözaltına alındı. Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Kutluca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden İsmail Aşık'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Aşık'a ilk müdaheleyi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Emekli polis Cengiz A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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PANİK ANLARI

Olayda panik anları sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, davul zurna eşliğinde davetlilerin eğlendiği sırada, birkaç el silah sesi duyuluyor. ‘Biri vuruldu’ bağrışmaları ile bir anda eğlenceden ağıtlar yükselmeye başlıyor. Canlı yayını takip edenler de maganda kurşunuyla davetlinin vurulduğu panik anlarına tanık oldu. Bu arada, olaydan kısa bir süre önce masada oturan emekli polis Cengiz A.’nın, tabanca şarjörüne mermi sürdüğü anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

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