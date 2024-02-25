Düğünde panik anları! Soba borusu yüzünden salonun tavanı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonundaki merasim sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında salonun tavanı alev aldı.

PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Büyük korku yaşayan davetliler, panikle kendilerini dışarı attı. Düğün salonundaki yangın söndürülürken, yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.

Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





