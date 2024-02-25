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  4. Düğünde panik anları! Soba borusu yüzünden salonun tavanı alev alev yandı

Düğünde panik anları! Soba borusu yüzünden salonun tavanı alev alev yandı

25.02.2024 23:08
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Mersin'de bir düğün salonunda, nikah merasimi sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında salonun tavanı alev alev yandı. Yangın salonda büyük paniğe neden olurken korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düğünde panik anları! Soba borusu yüzünden salonun tavanı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonundaki merasim sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında salonun tavanı alev aldı.

MERSINDE-DUGUN-SALONUNDA-KORKUTAN-YANG_17630

PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Büyük korku yaşayan davetliler, panikle kendilerini dışarı attı. Düğün salonundaki yangın söndürülürken, yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.

MERSINDE-DUGUN-SALONUNDA-KORKUTAN-YANG_17630

Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yangın Mersin
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