HABER

Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 22:53 | Son Güncelleme

Gelin ve damadın birbirine yedirdiği çiğ köfteden davetlilere de dağıtıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dünyaevine giren çiftin, düğün törenlerinde pasta yerine çiğ köfte kesmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Fethiye'de çiğ köfte dükkanı bulunan Sedat Göbüt ile Pınar Göbüt için Çaykenarı Mahallesi'nde düğün töreni yapıldı.

Bir süre davetlilerle pistte oynayan gelin ve damat, daha sonra pasta şeklinde hazırlanmış ve kenarlarına acı biber dikili çiğ köfteyi kesti. Çiftin çiğ köfteyi kesme anı ilgiyle izlendi. Gelin ve damadın birbirine yedirdiği çiğ köfteden, davetlilere de ikram edildi.

Sedat Göbüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işlettiğini söyledi.

Farklı olsun diye pasta yerine çiğ köfte kesmeye karar verdiklerini dile getiren Göbüt, "Geleneklerin dışına çıktık, farklı bir an oldu. Çok mutluyuz." dedi.

Gelin Pınar Göbüt de çiğ köfte kesileceğinden haberdar olduğunu ancak çiğ köftenin acısını fazla bulduğunu ifade etti.

Davetli Süleyman Akabik ise çiğ köfteyi tatmak için beklediğini ve ilk kez bir düğünde pasta yerine çiğ köfte kesildiğine şahit olduğunu söyledi.

Kadir Bulut da hiçbir düğünde çiğ köfte kesildiğini görmediğini dile getirdi.

PARTNERPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastıPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastı
Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)
Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptıYolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiğ köfte düğün Fethiye Muğla Sedat Göbüt Seydikemer

En Çok Okunan Haberler

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

G.Saray'dan Falcao açıklaması

G.Saray'dan Falcao açıklaması

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu

Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, kayboldu!

Son dakika! Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Son dakika: Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.