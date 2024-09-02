HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düğünde 'resmi nikah' kavgası! Damadın da aralarında olduğu 8 yaralı... Gözaltılar var

Düğünde 'resmi nikah' kavgası! Damadın da aralarında olduğu 8 yaralı... Gözaltılar var

02.09.2024 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de düğünde 'resmi nikah' yapılmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, 2’si bıçakla, 8 kişi yaralandı. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Düğünde 'resmi nikah' kavgası! Damadın da aralarında olduğu 8 yaralı... Gözaltılar var

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolundaki düğün salonunda meydana geldi. Damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin düğün töreninin sonuna doğru resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si bıçakla, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar da ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili 1'i bıçağı kullandığı ileri sürülen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

DUGUNDE-BICAKLI-RESMI-NIKAH-KAVGASI-8_370436_102426

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mersin düğün
En Çok Okunan Haberler
Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi

Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi

Uyum haftasının ilk gününde acı olay! Öğretmenin okul bahçesinde çarptığı 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Uyum haftasının ilk gününde acı olay! Öğretmenin okul bahçesinde çarptığı 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Ahu Tuğba "Hakkımı helal etmiyorum" demişti! Ölümü sonrası akla geldi

Ahu Tuğba "Hakkımı helal etmiyorum" demişti! Ölümü sonrası akla geldi

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Türkiye’de görüldü! Bazı bölgeler karantina altına alındı!

Türkiye’de görüldü! Bazı bölgeler karantina altına alındı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.