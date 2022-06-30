HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğünde 'saçıma dokundun' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Düğünde 'saçıma dokundun' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

30.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga sebebi ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Akrabasının düğününe giden bir ailenin down sendromlu kızı Seher T. (15), İlsu Mehtap Y. isimli genç kızın saçına dokundu. Duruma sinirlenen genç kız, engelli kıza vurunca ortalık karıştı. Engelli kızın babası Tunahan T., olaya karışan bir kişiyi ayağından tabancayla vurdu. İşte akılalmaz olayın detayları!

Düğünde 'saçıma dokundun' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İddiaya göre, Aysel T. (33), 25 Haziran günü down sendromlu kızı Seher T. (15) ve diğer iki kızıyla dayısının oğlunun düğününe gitti. Burada Seher T., yanında oturan İlsu Mehtap Y. isimli genç kızın saçına dokundu. Bu duruma sinirlenen genç kız, tartışma çıkararak, engelli kıza vurdu. Anne ve kızın kardeşleri tepki gösterince kavgaya İlsu Mehtap Y.’nin erkek akrabaları Eyüp, Ahmet ve İbrahim Y. de katıldı. Kavga çıkınca anne ve diğer kız kardeşler de darp edildi.

AW657865_07

Aysel T.'nin büyük kızı S.T., babası Tunahan T.'yi aradı. Olay yerine gelen baba ile 3 erkek arasında tartışma çıkınca baba tabancasıyla yere doğru ateş etti. Seken kurşunun isabet ettiği Ahmet Y. ayağından yaralandı.

AW657865_06

Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan baba tutuklandı. Kavgaya karışan diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı. Darp edilen engelli kız ve diğer aile fertleri rapor aldı.

AW657865_08

Anne Aysel T., “Olayda bizim hiçbir suçumuz yoktu. Engelli kızımı ve bizi darp ettiler. Engelli kızım sadece kızın saçına dokundu diye kavga çıkardılar. Bizi darp edince kocam da düğüne gelip bir kişiyi ayağından vurmak istedi. Aslında onlar saldırınca kocam yere sıktı ama sekip ayağına geldi. Onlara bir şey olmadı, kocam hapse girdi” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu açıkladı! Sayı 150'nin altına indiBakan Soylu açıkladı! Sayı 150'nin altına indi
Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildiMalatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
NATO zirvesine damga vuran olayNATO zirvesine damga vuran olay
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

''70 yaşındayım ve 83 yaşındaki eşimle her gün seks yapıyorum''

''70 yaşındayım ve 83 yaşındaki eşimle her gün seks yapıyorum''

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.