HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğünde sahtesiyle gerçek altını değiştiren dolandırıcı yakalandı

Düğünde sahtesiyle gerçek altını değiştiren dolandırıcı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 18:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir düğünde sahte altını gerçeği ile değiştiren dolandırıcı, polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay, geçtiğimiz gülerde Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerindeki düğün salonunda meydana gelmişti.

Adıyaman’da bir düğünde sahte altını gerçeği ile değiştiren dolandırıcı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gülerde Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerindeki düğün salonunda meydana gelmişti. Sultan ve Osman Delibaş isimli çiftin düğün törenine gelerek damadın yakını olduğunu söyleyen şahıs akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık örneği sergilemişti. Takı masasına giderek sahte çeyrek altını veren şahıs bir süre sonra tekrar takı masasına giderek, “Biz takımızı daha sonra ev görmeye gittiğimizde takacağız” diyerek gerçek çeyrek altını aldı. Düğünden sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya giden genç çift, 1 çeyrek altının sahte olduğunu öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı. Genç çift polise konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları incelemelerinde ve yaptıkları araştırmada sahte altını vererek yerine gerçeğini alan şahsın Mahmut A. olduğunu tespit etti. Adıyaman’da yakalanan şahıs sorgulamasının ardından suçunu itiraf eden şahıs adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattıKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı
Öztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildiÖztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildi
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede? Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
Öztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildi
Öztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildi
Bakan Koca'dan İstanbullular için kritik uyarı
Bakan Koca'dan İstanbullulara kritik uyarı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Beklenen açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor, uzatılacak mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
İzmir'de faciadan dönüldü! Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Faciadan dönüldü, çatıyı delip içeri girdi: 5 saniyeyle kurtuldu
MSB’den Pentagon’a S-400 tepkisi
MSB’den Pentagon’a S-400 tepkisi
Yer: İstanbul! Koronavirüse rağmen akın ettiler
Yer: İstanbul! Koronavirüse rağmen akın ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.