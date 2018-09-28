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Düğünde sandalyeyle garip dans kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürdü.

Düğünde bir amatör kameraya yansıyan ilginç dans, sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğdu.

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
Anne köpeğin yavrusu için verdiği çaba kameradaAnne köpeğin yavrusu için verdiği çaba kamerada
10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşu yakaladı10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşu yakaladı
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Anahtar Kelimeler:
dans düğün sosyal medya

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