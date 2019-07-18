HABER

Düğünde silah attılar, jandarma kamera görüntülerinden yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde düğünde havaya silah sıkarak yaralanmaya sebep olan magandaları jandarma düğün kamerasından tespit ederek yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hotaşlar Mahallesi’nde bir düğünde meydana gelen kasten yaralama olayının ardından düğün kamerası görüntüleri incelendi.

Düğünde silah attılar, jandarma kamera görüntülerinden yakaladı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde düğünde havaya silah sıkarak yaralanmaya sebep olan magandaları jandarma düğün kamerasından tespit ederek yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hotaşlar Mahallesi’nde bir düğünde meydana gelen kasten yaralama olayının ardından düğün kamerası görüntüleri incelendi. İ.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 2 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, T.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği, C.G.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 3 adet G-3 fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca fişeği, E.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan İ.U., T.U., C.G.G. ve E.Ç. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

PARTNERHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobilHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobil
Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldıYavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı
Biga’da yaralamalı kazaBiga’da yaralamalı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.