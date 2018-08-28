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Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 00:47 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Bafra ilçesinde, düğün töreni sırasında silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, düğün töreni sırasında silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Sarpın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede gerçekleştirilen düğün töreni sırasında havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada Selman Boslan (8), Hüseyin Yılmaz, Süleyman Yılmaz ve Nazım Cantürk’e vücutlarına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı. 4 yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralıDüğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

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