Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Sarpın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede gerçekleştirilen düğün töreni sırasında havaya silahla ateş açıldı.
Bu sırada Selman Boslan (8), Hüseyin Yılmaz, Süleyman Yılmaz ve Nazım Cantürk’e vücutlarına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.
4 yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
(DHA)
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