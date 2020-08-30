HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğünde silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

Düğünde silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta katıldığı düğünde silahı beline yerleştireceği sırada silahın ateş alması sonucu karın kısmından yaralanan Fatih Aktaş (24) hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Kalın köyünde bir düğünde meydana geldi.

Sivas’ta katıldığı düğünde silahı beline yerleştireceği sırada silahın ateş alması sonucu karın kısmından yaralanan Fatih Aktaş (24) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Kalın köyünde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında havaya ateş açan Aktaş, silahı beline yerleştireceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle silahın ateş alması sonucu karın kısmından yaralandı. Ağır yaralanan Aktaş, ambulans ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Aktaş’ın cansız bedeni Kalın köyünde defnedildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
Gürültüden uyuyamayan vatandaş bakın ne yaptıGürültüden uyuyamayan vatandaş bakın ne yaptı
Herkesin yapmaktan çekindiği gaz çıkarmanın inanılmaz faydalarıHerkesin yapmaktan çekindiği gaz çıkarmanın inanılmaz faydaları
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
Koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı
Koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Diğer Haberler
Gaziantep'te kan donduran olay! Babasını, helallik isteyip öldürdü
Helallik istediği babasına kurşun yağdırdı
Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
Gürültüden uyuyamayan vatandaş bakın ne yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan kararlılık mesajı
Akar'dan 30 Ağustos'ta net mesaj
Sosyal medyadan haberleştiler, Meis Adası karşısında teknelerle 30 Ağustos'u kutladılar
Meis Adası karşısında teknelerle Zafer Bayramı kutladılar
Şehit annesinin sözleri yürekleri dağladı: Oğluma söz verdim, ağlamayacağım
Yürek yakan sözler: Oğluma söz verdim ağlamayacağım
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.