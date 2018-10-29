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Düğünde silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:47 | Son Güncelleme

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da düğünde silahlı kavga çıktı, iki kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesinde bir düğünde davetli olarak bulunan Bayram G ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öne sürülen akrabaları Veli ve Ömer G. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram G, üzerindeki tabancayla ateş ederek Veli ve Ömer G'yi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet ve Yüreğir Başkent hastanelerine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı Barış G. ise daha sonra polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2 yaralı Çukurova silahlı saldırı

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