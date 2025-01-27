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  4. Düğünde takı töreni kavgası! Ortalık savaş alanına döndü; salonda başlayan kavga mahalleye taşındı

Düğünde takı töreni kavgası! Ortalık savaş alanına döndü; salonda başlayan kavga mahalleye taşındı

27.01.2025 11:37
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27.01.2025 11:37
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Esenyurt'ta bir düğünde, takı töreni erkene alınmak istendi. Bu istek damat ve kız tarafı arasında kavgaya neden oldu. Kısa sürede büyüyen olayda ortalık savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olay kısa sürede önce düğün salonunun dışına taştı, daha sonra mahalle arasına taşındı. Çok sayıda polis olaya müdahale ederken, kavga kameralara yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

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SALONDA BAŞLADI, SOKAĞA TAŞTI

Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü. Nikah salonunda başlayan, sokağa kadar uzayan kavgaya çok sayda polis ekibi müdahale etti. O anlar ise kameralara yansıdı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt düğün damat kavga
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