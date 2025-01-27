Düğünde takı töreni kavgası! Ortalık savaş alanına döndü; salonda başlayan kavga mahalleye taşındı

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

SALONDA BAŞLADI, SOKAĞA TAŞTI

Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü. Nikah salonunda başlayan, sokağa kadar uzayan kavgaya çok sayda polis ekibi müdahale etti. O anlar ise kameralara yansıdı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır