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Düğünde tartıştığı kuzenini silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

Düğünde tartıştığı kuzenini silahla yaraladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki kuzen arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yakınlarının düğününe gelen kuzenler Salih Özüberk ile Ömer Özüberk arasında henüz bir belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Salih Özüberk, düğün salonunun önünde silahıyla 3 el ateş ederek amcasının oğlu Ömer Özüberk'i vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.

Yakınların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ömer Özüberk'i Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırdı.

Düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi polis, olayın ardından kaçan şüpheli Salih Özüberk'in yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Gaziantep Silahlı kavga

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