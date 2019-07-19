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Düğünde vurulan gelinin eşi: En mutlu günümüzde kan aktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

KONYA'nın Yunak ilçesinde, düğününde havaya açılan ateş ile vurulan gelin Burşah Tosun'un koluna isabet eden mermi, ameliyatla çıkartıldı.

Düğünde vurulan gelinin eşi: En mutlu günümüzde kan aktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Yunak ilçesinde, düğününde havaya açılan ateş ile vurulan gelin Burşah Tosun'un koluna isabet eden mermi, ameliyatla çıkartıldı. Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken damat Mesut Tosun, "Düğünlerde silah atılmasın. Ölüm de olabilirdi. En mutlu günümüzde kan aktı" dedi.
Olay, geçen Salı günü akşamı Yunak ilçesi Karayayla Mahallesi'nde yaşandı. Hayatlarının en mutlu gününü yaşayan Mesut Tosun (25) ve Burşah Tosun'un(22) düğününde, henüz kimliği belirlenemeyen bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri gelin Burşah Tosun'un koltuk altından girip, koluna saplandı. Kanlar içinde yere yığılan gelin, yakınları tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tosun, ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burşah Tosun'un koluna isabet eden mermi ameliyatla çıkartıldı. Ortopedi servisinde tedavisi süren gelinin sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği belirtildi.
'DÜĞÜNÜMÜZDE KAN AKTI'
Halay çektikleri sırada eşinin kolunu tutarak yere eğildiğini belirten damat Mesut Tosun, "Halay çekiyorduk. Hava yağmurluydu. İki tur döndükten sonra eşim, 'kolum' diyerek, yere eğildi. 'Ne oldu?' dedim. Kolundan tutup kaldırmak istedim. Elim kan oldu. Hemen yardım istedim"dedi.
ÖLÜM DE OLABİLİRDİ
Düğünlerde silah atılmaması gerektiğini vurgulayan damat Tosun, "Silahı atanları görmedim. Büyük ihtimalle mermi sekip geldi. Eşim şimdi çok iyi. Düğünlerde silah atılmasın. Bu ders olsun. Çok zor, başkasının başına gelmesin. Ölüm de olabilirdi. Bir çocuğa da gelebirdi. En mutlu günümüzde başımıza böyle bir olay geldi"diye konuştu.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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