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Düğündeki dehşet anlarını böyle anlattı: Kadın ayaklarımın üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 02:43 | Son Güncelleme

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, köy meydanında yapılan düğünde silahlarını ateşleyen maganda kurşunlarının isabet ettiği Gülhan Çetin (55) yaşamını yitirdi, Melek Çakır ise yaralandı.

Düğündeki dehşet anlarını böyle anlattı: Kadın ayaklarımın üzerine düştü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bıçkıyanı köyünde meydana geldi. Okan B.'nin köy meydanında düzenlenen düğününe gelen bazı magandalar, horon oynandığı sırada silahla havaya ateş açtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Magandaların silahlarından çıkan mermiler Gülhan Çetin’in boğazına, Melek Çakır’ın ise koluna isabet etti. İki kadının yaralandığını görenler 112 Acil'e durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Gülhan Çetin’i özel bir hastaneye, kolundan yaralanan Melek Çakır’ı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"AYAKLARIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Gülhan Çetin’in düğün sırasında yanında oturan Özlem Kurnaz olay anını anlattı şöyle anlattı:

"Eşimin, akrabasının düğününe gittik. Orada oyun oynarken birden silah sesleri duymaya başladım. Solumda oturan orta yaşlı bir kadın ayaklarımın üzerine doğru düştü. O sırada şok geçirdim. Kanların boşaldığını gördüm. Çocuklarımı alıp olay yerinden uzaklaşmaya çalıştım. Eşim geldi ilk müdahaleyi erkek kardeşi ile yaptı. Daha sonra ambulans çağırdılar. Hastaneye geldik öldüğünü öğrendik" dedi.

Düğünde silahı ateşleyen şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı. (DHA)

Köy meydanındaki düğünde magandalar sahneye çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

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