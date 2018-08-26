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Düğündeki kavgada biber gazı sıkıldı, 25 kişi gazdan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

ÇORUM’da, düğün salonunda çıkan arbede sonrası sıkılan biber gazından etkilenen, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 9'u çocuk 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, düğün salonunda çıkan arbede sonrası sıkılan biber gazından etkilenen, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 9'u çocuk 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Gelin R.G. ile damat M.G'nin düğünü sırasında, salon dışında kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı. Salon dışında başlayıp içeriye de sıçrayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga eden kişilerden birisi yanında bulunan biber gazını rast gele sıkmaya başladı. Düğün sahipleri ve davetlilerin şok yaşadığı olayda, biber gazını sıkan şüpheli salondan kaçarak uzaklaştı. Salonda kısa sürede etrafa yayılan gazdan etkilenen davetlilerin bir kısmı da salon dışına çıktı. Yaşanan panik nedeniyle gelin ve damadın yanı sıra salondakiler de dışarı çıkarak, durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulansla birlikte polis ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenen gelin ve damat ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 25 kişi, ambulans ve otomobillerle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelere sevk edilenler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polis kavgaya karışan ve düğünde biber gazı sıkan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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