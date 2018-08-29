HABER

Düğündeki 'müzik' kavgasıyla ilgili 4 şüpheli serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

İZMİR'deki düğünde kız ve erkek tarafı arasında, çalınan müzikler konusunda anlaşmazlık nedeniyle çıkan, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı, 16 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Düğündeki 'müzik' kavgasıyla ilgili 4 şüpheli serbest

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA) - İZMİR'deki düğünde kız ve erkek tarafı arasında, çalınan müzikler konusunda anlaşmazlık nedeniyle çıkan, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı, 16 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bayındır'a 21 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıloba Mahallesi'nde yaşayan Halim Y., Şanlıurfalı Şükran Y. ile evlendi. Çift için 25 Ağustos günü, mahalledeki okulun bahçesinde davullu zurnalı düğün yapıldı. Düğünde, kız ve erkek tarafı arasında, 1 gün önceki kına gecesinde çalınan müzikler yüzünden yaşanan gerginlik, bu kez kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga sırasında davetliler, büyük korku yaşadı. Kızıloba Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Gelir tabancasıyla havaya ateş ederken, olay yerine ulaşan jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga yatıştırıldı. Kavgada yaralanan 16 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 14 kişi, taburcu edildi. Durumu kritik olan yaralılardan C.C. (32) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, E.M. (45) ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Jandarma, olay sonrası soruşturma başlattı. Düğün görüntülerini inceleyen ve tanıkların ifadelerine başvuran jandarma, kavgaya karıştıkları belirlenen M.G., İ.K., Ş.B. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Düğündeki 'müzik' kavgasıyla ilgili 4 şüpheli serbest

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Bu dava, mahkemenin de kafasını karıştırdıBu dava, mahkemenin de kafasını karıştırdı
14 yaşındaki kıza taciz kamerada14 yaşındaki kıza taciz kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!

İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.