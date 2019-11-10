Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Pendik’te bir düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Pendik’te bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açmış, silahlı saldırıda baba ve 2 oğlu yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Silahlı saldırıya uğrayan baba Şenol K’nın hayatını kaybettiği, Murat K. ve İlyas K. isimli kardeşlerin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi ise yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.



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