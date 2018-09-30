Düğündeki takı tartışması karakolda sona erdi

Kent merkezinde yaşayan Celal T. (30), yaklaşık iki ay önce tanıştığı, Hatay'da yaşayan İclal T. (21) ile kısa bir süre önce Çorum Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndaki törenle evlendi.

Gelinin ailesi, kaçırma olayının söz konusu olmadığını, damadın ailesiyle anlaşamadıkları için kızlarını götürdüklerini iddia etti. Damadın ailesi ise gelin için verdikleri 15 bin liralık başlık parası, aracıya verdikleri 10 bin lira ve düğünde takılan takıların kendilerine verilmesi halinde şikayetçi olmayacaklarını belirtti.

Bunun üzerine anlaşmaya varan taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Gelin ve damat, yaşadıkları olay nedeniyle düğünleri tamamlanmadan boşanma kararı aldı.

