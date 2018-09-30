Düğündeki takı tartışması karakolda sona erdi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir düğün töreninde takı meselesi nedeniyle aileler arasında çıkan tartışma, karakolda sona erdi.
Kent merkezinde yaşayan Celal T. (30), yaklaşık iki ay önce tanıştığı, Hatay'da yaşayan İclal T. (21) ile kısa bir süre önce Çorum Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndaki törenle evlendi.
Çiftin düğünleri ise Samsun güzergahı üzerindeki bir restoranda gerçekleştirildi.
İddiaya göre, yüzlerce davetlinin katıldığı düğünün sonunda çiftlerin aileleri arasında takı meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Gelinin ailesinin, takıların kendilerinde kalması yönündeki talebine damadın ailesi karşı çıktı.
Tartışmanın ardından gelin İclal T, yakınları tarafından minibüse bindirilip salondan götürüldü. Damat tarafı da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp gelinin kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İclal T'nin içerisinde bulunduğu minibüsü, Çorum-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Gelin İclal T. ve yakınları polis tarafından karakola götürüldü.
Gelinin ailesi, kaçırma olayının söz konusu olmadığını, damadın ailesiyle anlaşamadıkları için kızlarını götürdüklerini iddia etti. Damadın ailesi ise gelin için verdikleri 15 bin liralık başlık parası, aracıya verdikleri 10 bin lira ve düğünde takılan takıların kendilerine verilmesi halinde şikayetçi olmayacaklarını belirtti.
Bunun üzerine anlaşmaya varan taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Gelin ve damat, yaşadıkları olay nedeniyle düğünleri tamamlanmadan boşanma kararı aldı.
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum