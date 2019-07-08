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Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonunda meydana gelen olayda düğün yemeğinden etkilendikleri öğrenilen 25 kişi, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonunda meydana gelen olayda düğün yemeğinden etkilendikleri öğrenilen 25 kişi, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olay, dün Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. Akşam saatlerinde düğüne katılan davetlilere, köfte, pilav ve içecek ikram edildi. Gece saatlerinde evlerine giden davetlilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sayı gittikçe artınca ekipler harekete geçti. En son düğünde yemek yediklerini söyleyen hastaların ifadeleriyle harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İnegöl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, düğünde ikram edilen yemeklerden numune alıp laboratuvara gönderdi. Tedavisi yapılan vatandaşlar taburcu edildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası

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