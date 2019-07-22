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Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 01:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı.

Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hala geldi.
Yangın, 22.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı, İhsaniye Mahallesi Demet Sokakta Muhammet Tan’a ait 3 katlı evin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pencere ve balkondan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kozlu ve Zonguldak Belediyesine ait ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Komşuları olayı ev sahibine haber verdi. Düğünden gelen ev sahipleri gördükleri karşısında göz yaşlarını tutamadı. Kısa süre önce aynı evde bir yangın vakasının yaşandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan çalışma sonrası belirlenecek.

Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular

Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular

Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular

Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular

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