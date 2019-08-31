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Düğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, yakınlarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Düğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN'da, yakınlarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece yarısı Adıyaman- Kahta yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Bir yakınlarının kent merkezindeki düğününe katıldıktan sonra Kahta'ya dönen aileyi taşıyan Mehmet Ayık'ın kullandığı 02 HH 253 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şefika ve Meryem Ayık yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Meryem Ayık, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet Ayık ve Şefika Ayık’ın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Meryem Ayık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Düğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralıDüğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralıDüğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

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