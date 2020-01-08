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  4. Düğünden dönen ailenin otomobiline ateş eden zanlıdan şaşırtan ifade:

Düğünden dönen ailenin otomobiline ateş eden zanlıdan şaşırtan ifade:

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobile ateş açıp bir kadının yaralanmasına sebep olan zanlıların yargılaması devam ediyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobile ateş açıp bir kadının yaralanmasına sebep olan zanlıların yargılaması devam ediyor. Daha önce iş yerini kurşunlayan şahısların olduğunu düşünüp otomobile ateş ettiğini belirten zanlı, "Otomobil üzerime doğru geldiğinde yere düştüm, silah yerde ateş aldı" dedi.
Olay 1 Nisan 2018 tarihinde gece 03.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak üzerinde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin önünü kesen kimliği meçhul şahıslar, tüfekle ateş açıp kaçtı. Otomobil içerisinde bulunan Ayşe K. ağır yarandı. Talihsiz kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin yürüttüğü soruşturma neticesinde yakalanıp adlî makamlarca tutuklanan Ferhat A. ve Bekir D.’nin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılananmaları devam ediyor. Daha önceki savunmasını tekrarlayan Ferhat A., "Benim iş yerim daha önce kurşunlanmıştı. Olay gecesi yanımda olan Hasan bir araçtan şüphelendi. Aracın bizi takip ettiğini görünce sokak üzerinde durduk. Bu sırada karşıdan gelen aracın üzerimize doğru geldiğini görünce yere düştüm ve silah yerde ateş aldı. Ben şahısları daha önce görmedim ve kendilerini tanımıyorum. Olay tamamen kaza neticesinde oldu. Kasten yapmadım" dedi.
Diğer tutuklu sanık Bekir D. ise, "Ben ateş etmedim, sadece Ferhat arabayı sür dedi, ben de sürdüm" diye konuştu.
Sanıkların ifadelerinin ardından duruşma 7 Mart 2020 tarihine ertelendi.

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