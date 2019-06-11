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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ta düğünden dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta düğünden dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 9'u çocuk 16 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunun Seyfebeli mevkisinde meydana geldi. Ağrı'daki bir düğünden Denizli'ye dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu A.U.'nun (62) kullandığı 44 HL 042 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü A.U. ile minibüste bulunan G.U.(37), N.Ö.(34), N.U.(22), A.A.(65), C.U.(65), M.U.(32), H.U.(1) H.N.A.(9), E.U.(9), E.U.(1), A.S.G(12), E.U.(12), B.G.(8), C.A.(8) ve A.K.G.(5) hafif şekilde yaralandı. Ambulanslarla Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazılarının ayakta tedavi edildiği belirtildi.

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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralıDüğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralıDüğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

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